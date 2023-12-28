Подмосковье 28 декабря 2023, 16:18 Больницы Подмосковья получили 234 аппарата для реабилитации в этом году Фото: Минздрав Подмосковья

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В этом году медучреждения Московской области получили 234 аппарата для реабилитации пациентов после инсультов, травм, с заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата и других патологий. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

«Реабилитация — это заключительный этап лечения после многих заболеваний, в частности перенесенных инсультов. И важно, чтобы наши медицинские организации были обеспечены необходимой медтехникой», — рассказала Стригункова.

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Всего за три года поликлиники получили 505 аппаратов на общую сумму 635 миллионов рублей.

В их числе роботизированный реабилитационный комплекс. Тренажер поможет восстановить работу кисти рук, ноги. Оборудование поступило в 29 медицинских организаций, в том числе в Красногорскую, Химкинскую, Домодедовскую, Зарайскую, Дмитровскую, Пушкинскую и другие медучреждения.

Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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