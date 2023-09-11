Подмосковье 11 сентября 2023, 11:16 Больницы Подмосковья получили 16 передвижных аппаратов для рентгена с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Больницы Подмосковья получили 16 новых передвижных аппаратов для рентгена. Они применяются при проведении операций и дают возможность врачам получать снимки под разным углом.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на закупку техники было выделено свыше 160 миллионов рублей.

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«Современное техническое оснащение необходимо для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 16 рентген-аппаратов типа С-дуга, которые используют врачи в операционных», — рассказала она.

Новые аппараты получили больницы в Люберцах, Видном, Жуковском, Домодедове и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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