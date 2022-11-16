Подмосковье 16 ноября 2022, 16:26 Больницы Подмосковья получили 108 аппаратов УЗИ с начала года

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С начала года в больницы Подмосковья поставили 108 аппаратов УЗИ. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что на новое оборудование для медучреждений потратили 876 миллионов рублей.

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«Качественная и доступная диагностика влияет на то, как быстро будет поставлен диагноз и начато лечение. Поэтому мы оснащаем наши поликлиники и стационары современной медицинской техникой», — отметила она.

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Больницы Дмитрова, Электростали, Мытищ, Люберец и других округов получили аппараты УЗИ, в том числе те, которые подходят для проведения исследований прямо во время операций. Главврач Дубненской больницы Алексей Осипов рассказал, что в их учреждение поступило шесть аппаратов общей стоимостью почти 40 миллионов рублей.

«Все они введены в работу — это позволило повысить доступность проводимых ультразвуковых исследований», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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