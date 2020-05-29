Больницы Подмосковья начнут переводить на обычный режим работы 8 июня

Первыми начнут восстанавливать работу кардиологий и травматологий — учреждений, где оказывают срочную помощь пациентам.

«Ключевые направления, это прежде всего сердечники, травма. Мы аккуратно переводим их обратно в режим оказания регулярной помощи. Это требует и затрат, и времени. Первый этап — это 8 июня», — рассказал Андрей Воробьев.

Он пояснил, что процесс это небыстрый, так как всех специалистов нужно протестировать, а помещения больниц продезинфицировать.

«Нужно вернуть врачей, проверить, что они чистые. Нужно подготовить госпиталь, проверить, что он готов к новым стандартам. И приступать к операциям», — пояснил Андрей Воробьев.

Глава Московской области отметил, что вся система здравоохранения справляется со сложившейся ситуацией.

«Врачи, низкий им поклон, пашут день и ночь. Бьются за каждого тяжелого пациента, и показатели у нас на достойном уровне. Мы, конечно, очень благодарны нашим врачам», — заключил губернатор Подмосковья.

Московская область начала снимать введенные из-за коронавируса ограничения с 23 мая. Тогда для жителей отменили режим пропусков и разрешили работать стройкам и промышленным предприятиям. С 1 июня в Подмосковье откроются парки и скверы. Заработают все магазины и часть предприятий бытовых услуг.

Масочный режим пока останется в регионе обязательным. Средства защиты нужно надевать в транспорте, при походе в магазин и появлении в общественных местах. Кроме того, со среды, 3 июля в Московской области могут открыться парикмахерские, но работать они будут по новому.