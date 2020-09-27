Больницы Минздрава Подмосковья приняли 31 пострадавшего после обрушения перехода в Ступине

При обрушении надземного перехода на складе в Ступине пострадал 51 человек. В медицинские учреждения попал 31 раненый, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пострадавших доставили в больницы, подведомственные региональному Минздраву. Из них шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, 25 — в удовлетворительном. Четверых человек, которые получили серьезные травмы, бригады санитарной авиации перевели в травматологические центры I уровня.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.

Остальные 20 пострадавших при обвале конструкции получили медицинскую помощь на месте.

Металлический надземный переход рухнул на складе французской компании в поселке Октябрьском утром 27 сентября. Пострадавшие получили переломы и ушибы, а также ожоги от горячей воды. Все пострадавшие — граждане Киргизии. Компания выплатит им компенсацию. Также ведется работа со страховыми компаниями, чтобы сделать медицинскую страховку на покрытие лечения. К Ступинской клинической больнице подъезжала машина с дипломатическими номерами.

Пострадавшие рассказали, что мост не предназначен для столь большого количества людей. Так много сотрудников одновременно оказалось в одном месте, потому что им не открыли входную дверь.