Больницы и школы отремонтируют и построят. Подмосковье не отменяло социальную программу

Планы по капремонту объектов здравоохранения и образования, а также строительству новых школ и детских садов в Подмосковье реализуют. Эти задачи никто не отменял, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы на сегодня видим возможность реализовать не только капитальное строительство, но и капремонт объектов здравоохранения и образования», — сообщил Воробьев.

Ежегодно в Московской области за счет средств федерального и регионального бюджетов строятся порядка 30 школ и 30 детских садов.

«Причем школы уже большие строим, по две тысячи мест. Первого июня будем закладывать 17 больших школ. Планы не отменяли», — сказал губернатор.

Власти внимательно следят за исполнением бюджета, подчеркнул Воробьев.

Надеемся, что возможностей будет достаточно на то, чтобы реализовать всю социальную программу. Такие у нас планы, мы работаем здесь в таком оперативном режиме Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев также сообщил, что при строительстве в Подмосковье используют качественные материалы отечественного производства. Поэтому санкции не должны помешать.