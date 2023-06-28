Подмосковье 28 июня 2023, 10:33 Больницы и поликлиники в Одинцове получили 348 новых медицинских аппаратов за год

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Глава Одинцова рассказал о достижениях округа в здравоохранении за 2022 год. Так, поликлиники и больницы получили 348 единиц нового оборудования.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом, где рассказал о достижениях в здравоохранении. Первым делом от отметил обновление технической базы. Медицинские учреждения получили новые аппараты УЗИ, электрокардиографы, видеобронхоскопы, технику для реабилитации и физиотерапии, аппараты для компьютерной томографии.

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Кроме того, завершился первый этап капитального ремонта приемного отделения и регионального сосудистого центра Одинцовской больницы. В Звенигороде и в селе Саввинская слобода открылись новые офисы врачей общей практики. Отремонтировали Акуловскую амбулаторию в Кубинке-10, диагностическое отделение в Звенигороде и филиал Голицынской поликлиники в Городке-17.

В ноябре на базе хирургического корпуса открыли Центр ЭКМО и Центр острого диализа. На базе поликлиники № 1 заработал специализированный кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Также в этом году построят поликлинику в Ромашкове на 350 посещений в смену и откроют офис врача общей практики на 97 посещений в смену в жилом комплексе «Одинград». В ближайшие три года построят поликлинику на 500 посещений в смену в микрорайоне «Гусарская баллада» и медицинский комплекс в Новой Трехгорке.

Глава Одинцова Андрей Иванов поблагодарил врачей и медицинских работников за работу.

«Никакое оборудование, никакие новые здания и кабинеты не дадут результата без грамотных специалистов. <…> Поэтому значительные усилия мы тратим на то, чтобы привлечь профессионалов. За прошлый год Одинцовская больница приняла на работу 853 сотрудника. Укомплектованность специалистами выросла почти на 5% — до 92%», — отметил Андрей Иванов.

Он добавил, что благодаря медикам почти 110 тысяч жителей округа прошли диспансеризацию в 2022 году. Это больше, чем где-либо в Московской области.

Чтобы поддерживать этот показатель на высоком уровне, в январе 2023 года в Одинцове открылся Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Там работают кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, эндоскопический кабинет, кабинеты для проведения флюорографии и маммографии. Первичный осмотр можно пройти всего за два часа.

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