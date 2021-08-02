Больницы и поликлиники Подмосковья активно модернизируют. В них закупили десятки современных аппаратов

В Подмосковье активно идет модернизация больниц и поликлиник. Новое оборудование поступает в учреждения по всему региону. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы ведем активную заметную модернизацию как по капитальным ремонтам, строительству новых учреждений, так и закупке, комплектации оборудованием наших госпиталей и поликлиник. В этом году мы закупили 33 единицы тяжелого оборудования, восемь КТ и семь МРТ», — сказал Андрей Воробьев.

Помимо этого, в регионе идет не только заметная модернизация как по капитальным ремонтам лечебных учреждений, но и строительство новых учреждений, а также закупка, комплектация оборудованием госпиталей и поликлиник. В августе–сентябре будут открыты кабинеты КТ в Дзержинском, Шатуре, Зарайске, Раменском, Королеве, Домодедове и Долгопрудном. В октябре–ноябре также будут установлены 12 рентгенов и три маммографа.

«Прошу и глав, и главных врачей активно информировать жителей об этих переменах. Понятно, что, встречаясь в каждом муниципалитете, мы говорим о важности, доступности врачей. Я хочу поблагодарить тех глав, которые успешно и постоянно занимаются привлечением специалистов», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что в каждом населенной пункте должны быть доступны врачи узких специальностей.

«Об этом в том числе часто говорит президент. <…> Неслучайно и амбулатории, и ФАПы также являются очень важным звеном системы здравоохранения», — отметил Воробьев.

Губернатор также обратил внимание на развитие и востребованность телемедицины. Ее эффект очевиден, потому что на отдаленных территориях людей может консультировать профессор, признанный специалист. И это, безусловно, имеет значение для здоровья, а часто и жизни человека.

«Мы продолжим поставлять и легкое оборудование. Это тоже все очень важно. И УЗИ, и функциональная диагностика. Все это будет нашим постоянным приоритетом», — заключил он.