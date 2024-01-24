Подмосковье 24 января 2024, 15:03 Больницу Воскресенска обеспечили теплом в полном объеме РИАМО-стрингеры

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В Воскресенской больнице в микрорайоне Цемгигант установили передвижную котельную для поддержания учреждения в тепле в полном объеме. С начала года сотрудники и пациенты испытывали дискомфорт из-за нехватки тепла.

«Температура в больнице опустилась 8 января до критических показателей: на входе было 52 градуса, на выходе — порядка 45. В отделениях температура достигала 15-16 градусов. Мы поставили в известность главу округа и министра энергетики региона», — рассказал главный Воскресенской больницы Юрий Райхман.

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Также он добавил, что в самых проблемных отделениях больницы появились обогреватели и пушки. Основным источником отопления стала модульная дизельная котельная, которая прогревает всю территорию больницы.

«В больнице достаточно тепло, иногда даже жарко. Хочу еще отметить работу персонала: врачи и медсестры приветливые, доброжелательные. В палатах всегда чисто, светло», — рассказал пациент Николай Демидов.