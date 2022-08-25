Больницу в Ступине отремонтируют до конца 2023 года

Капитальный ремонт начался в Ступинской больнице. Рабочие преобразят трехэтажный корпус в городе и стационар в Михневе. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

В ходе ремонта в больнице обновят фасад, крышу, входную группу, коммуникации, отопление, канализацию и систему кондиционирования, а также проведут косметический ремонт помещений. Как рассказала зампред, на работы выделили 263 миллиона рублей.

«На время проведения ремонта оказание медицинской помощи населению не будет приостановлено, так как пациентов перевели в другие здания больницы», — отметила Светлана Стригункова.

В корпусе планируют обустроить отделения паллиативной помощи, гериатрии и кожно-венерологическое. А в стационаре появятся хирургическое и терапевтическое.

Ремонт планируют завершить до конца 2023 года.

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