18 января 2023, 17:23
Больницу в поселке Красково капитально отремонтируют в 2023 году
На портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту стационара и терапевтического корпуса больницы в поселке Красково Люберецкого округа.
«Объявлен конкурс на капитальный ремонт больницы в городском округе Люберцы», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
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Площадь терапевтического корпуса в Люберцах составляет более 1,1 тысячи квадратных метров, а проектируемый объем здания превышает пять тысяч кубических метров. Объект капитально отремонтируют в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Финансирование будет обеспечено за счет средств бюджета Подмосковья.
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Ремонтные работы
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