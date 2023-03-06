Подмосковье 06 марта 2023, 13:50 Больницу в Подольске обеспечат бесперебойной подачей кислорода для аппаратов ИВЛ

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Новая кислородно-газификационная станция обеспечит больницу в Подольске бесперебойной подачей кислорода, необходимой для работы аппаратов искусственной вентиляции легких и консолей. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

«Новая кислородно-газификационная станция была установлена в рамках государственной программы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ для нужд областной клинической больницы. Станция необходима для бесперебойного круглосуточного обеспечения медицинского учреждения кислородом», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Сейчас объект уже зарегистрирован и передан в оперативное управление больнице. Станция состоит из резервуара для хранения и выдачи жидкого продукта и испарителей, служащих для газификации жидкого кислорода и выдачи газа.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья. По его словам, в регионе идет строительство новых поликлиник, модернизация действующих медицинских учреждений, а также увеличиваются закупки современного оборудования.

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