Больницу в Коломне подготовят для лечения пациентов с COVID-19 до середины мая. Она примет 300 человек
Четырехэтажный корпус общей площадью больше 5,8 тысячи квадратных метров переоснастят и отремонтируют. К работам уже приступили, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
«В здании создадут санпропускник, смонтируют новые системы вентиляции и подачи медицинских газов. Больница получит и новый фасад», — добавил он.
В больнице дополнительно развернут 300 коек с кислородом, а 70 из них — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Новое отделение оснастят всем необходимым оборудованием.
Новые аппараты ИВЛ в Коломне
Также в инфекционное отделение Коломенской больницы на улице Фурманова поступили пять новых аппаратов ИВЛ. Они закуплены Министерством здравоохранения Подмосковья.
«Аппаратов ИВЛ у нас достаточно. В одном только госпитале на улице Фурманова их 14. Еще поступили пять новых. Их хватает для лечения пациентов с тяжелыми формами заболевания», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.
По его словам, все операционные стационарных подразделений больницы оснащены достаточным количеством аппаратов ИВЛ. Еще десять есть в запасах фельдшерско-акушерских пунктов.
Также инфекционный центр Коломенской больницы оснащен аппаратами для УЗИ и ЭКГ, пульсоксиметрами, портативным кислородным концентратором и не только.