Подмосковье 14 августа 2023, 13:01 Больницу отремонтируют на улице Жукова Гора в Егорьевске Официальный сайт ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница»

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Прием заявок на ремонт больницы на улице Жукова Гора в Егорьевске продлится до 30 августа. Информацию о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В медучреждении выполнят общестроительные и отделочные работы. Начальная цена контракта составляет 15,9 миллиона рублей.

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Жителям Подмосковья напоминают, что с информацией о новых закупочных процедурах можно ознакомиться в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ, а с закупками малого объема — в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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