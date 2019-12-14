Новая жизнь старых стен. Больницу открыли в здании бывшего детсада в Куровском

Поликлиника в Куровском открылась в стенах бывшего детского сада. Внутри здание перестроили. Теперь здесь принимают терапевты, стоматологи и кардиологи.

Двадцать лет назад, когда в стране была демографическая яма, строение передали под медучреждение. Но вот помещения остались прежними. В итоге врачи делили один кабинет на двоих. Сейчас здание претерпело серьезную реконструкцию. Особенно та часть здания, которая была в откровенно плохом состоянии.

«Там были полы корявенькие. А здесь очень хорошо. Приходишь сюда и, по-моему, выздоравливаешь. Обстановка тоже действует», — отметила жительницы Орехово-Зуевского городского округа Анфиса Шелухина.

Источник фото: телеканал «360»

В обновленном здании — пандусы и лифт для маломобильных граждан. Можно прийти на прием к терапевту, кардиологу, стоматологу или сделать УЗИ. Организован кабинет реабилитации после травм или операций. И еще важная деталь — в поликлинику пришли работать молодые медики. В том числе, те, кто специально переехал в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

«Практически все направления врачей закрыты. Такого в городе не было давно. Потому что все равно не хватало врачей. Сегодня эта ситуация выравнивается. Поэтому не только наружное содержание, но и внутреннее дает надежду», — отметил депутат Московской областной думы Эдуард Живцов.

Источник фото: телеканал «360»

Новая поликлиника на улице Коммунистической — часть Куровской больницы. В это здание скоро переведут отделение хирургии и другие направления. А следующей весной в городе откроется новый детсад на 240 мест.