20 ноября 2023, 17:58
Больницу на Высоковольтной улице капитально отремонтируют в Раменском
Областную больницу на Высоковольтной улице капитально отремонтируют в Раменском. Там будет работать поликлиника смешанного типа на 250 посещений в смену.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас на объекте ведут демонтажные работы, ремонтируют кровлю и проводят коммуникации. Там обновят фасад, входную группу, проведут отделку помещений, а территорию озеленят и благоустроят. Все работы контролируют сотрудники технадзора, уделяя особое внимание качеству материалов.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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Раменское
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