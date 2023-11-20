Подмосковье 20 ноября 2023, 17:58 Больницу на Высоковольтной улице капитально отремонтируют в Раменском В Раменском городском округе продолжается капитальный ремонт областной больницы / Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»

Читать 360tv в

Областную больницу на Высоковольтной улице капитально отремонтируют в Раменском. Там будет работать поликлиника смешанного типа на 250 посещений в смену.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас на объекте ведут демонтажные работы, ремонтируют кровлю и проводят коммуникации. Там обновят фасад, входную группу, проведут отделку помещений, а территорию озеленят и благоустроят. Все работы контролируют сотрудники технадзора, уделяя особое внимание качеству материалов.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».