Подмосковье 03 апреля 2023, 14:53 Больницу на улице Карла Маркса капитально отремонтируют в Люберцах в 2024 году

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Капитальный ремонт больницы на улице Карла Маркса стартовал в Люберцах. В порядок также приведут стационар и терапевтический корпус. Завершить работы планируют в начале 2024 года.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за ходом ремонта будут следить специалисты технадзора.

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«Наблюдение за ходом ремонтных работ Люберецкой больницы специалистами технического надзора гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объёмов работ по утвержденной смете, использование качественных строительных материалов и завершение ремонта в утвержденные проектом сроки», - сказал глава министерства Антон Велиховский.

Красковский стационар – один из самых крупных в регионе. Больницу построили в 1898 году, а в 1901 там появилась большая амбулатория. В 1912 году было возведено еще 10 зданий. Сейчас в состав больницы входит стационар и пять поликлинических отделений.