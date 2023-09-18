18 сентября 2023, 13:49
Больницу на улице Карбышева отремонтируют в Красногорске
Больницу на улице Карбышева отремонтируют в Красногорке. Там проведут общестроительные и отделочные работы.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, поиск подрядчика завершится 2 октября. Начальная сумма контракта составила 11 миллионов рублей.
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Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут, а портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уникальную и лучшую в Подмосковье детскую больницу достроят через полгода. Это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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