18 сентября 2023, 11:58
Больницу на улице Чайковского отремонтируют в Ступине
Больницу на улице Чайковского отремонтируют в Ступине. На эти цели выделят 28 миллионов рублей.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, поиск подрядчика завершится 4 октября. Начальная цена контракта составила 28 миллионов рублей.
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На объекте проведут общестроительные и отделочные работы за счет регионального бюджета.
Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уникальную и лучшую в Подмосковье детскую больницу достроят через полгода. Это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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