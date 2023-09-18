Подмосковье 18 сентября 2023, 11:58 Больницу на улице Чайковского отремонтируют в Ступине ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница»

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Больницу на улице Чайковского отремонтируют в Ступине. На эти цели выделят 28 миллионов рублей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, поиск подрядчика завершится 4 октября. Начальная цена контракта составила 28 миллионов рублей.

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На объекте проведут общестроительные и отделочные работы за счет регионального бюджета.

Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уникальную и лучшую в Подмосковье детскую больницу достроят через полгода. Это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.

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