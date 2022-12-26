Подмосковье 26 декабря 2022, 09:55 Больницу Дзержинского вывели из кредиторской задолженности в 2022 году

Читать 360tv в

Больница Дзержинского закрыла кредиторскую задолженность. Администрация округа в 2022 году погасила порядка 36 миллионов рублей долга. Об этом и других новостях в интервью «360» рассказал глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин.

Отсутствие долгов позволило восстановить работоспособность медицинского учреждения и начать строить планы на будущее. Так, власти округа приступили к проектированию предстоящего капитального ремонта.

Реклама

«Уже начат ремонт кровли. Запланирован на следующий год капитальный ремонт поликлиники. Там все идет своим чередом. В экстренном порядке совместно с нашим благотворительным фондом и предпринимателями мы отремонтировали детское инфекционное отделение», — рассказал глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин.

Реклама

Ремонтные работы активно ведутся и в образовательных учреждениях округа.

«Один детский сад у нас находится на капитальном ремонте. <…> К тому объему работ, который был запланирован по ремонту самого здания детского сада, добавляется объем работ по благоустройству территории. <…> Мы будем делать это в комплексе. <…> Средства выделены, поэтому к 1 сентября объект будет сдаваться уже в том виде, в котором хотели видеть его и родители, с ними мы обсуждали эту тему, и администрация детского сада», — отметил глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин.

Также в округе завершена сделка по выкупу у компании «Мосэнерго» детского сада «Ладушка». Ранее городу приходилось его арендовать. Теперь муниципалитет в полном объеме может распоряжаться этим имуществом, в том числе ремонтировать и благоустраивать.

Образовательные учреждения Дзержинского активно поддерживают волонтерские проекты. Сбор гуманитарной помощи в округе идет на базе центра «Лидер» и других волонтерских организаций.

«Дзержинский — это родина волонтерского движения в Московской области. Это первый город, где активно заработало это направление. И мы его активно поддерживаем. Сейчас наши молодогвардейцы уже второй раз уехали в Мариуполь <…> — помогают жителям, отвезли им гуманитарную помощь», — сказал глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин.

Важной темой, которую также затронул в интервью Владимир Шелухин, стал ремонт коммунальных сетей. Порядка 100 миллионов рублей направят на эти цели в 2023 году, а в этом году был отремонтирован участок одной из главных магистралей теплоснабжения города. Это позволило избежать крупных аварий в начале отопительного сезона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».