08 октября 2020, 14:52
«Работают неравнодушные к чужой беде люди»: центральной больнице Коломны исполнилось 90 лет
Коломенская центральная больница отмечает 90-летие. Впервые единый диспансер появился осенью 1930 года на территории больничного городка. Здесь принимают врачи высокой квалификации, кандидаты медицинских наук.
Больницу поздравили в Министерстве здравоохранения региона. Сотрудникам пожелали новых успехов в работе, стремительного развития.
Когда диспансер открылся, здесь действовали терапевтическое и инфекционное отделения. Сегодня это полноценный комплекс, в котором трудятся свыше 520 медиков, подчеркнул главный врач Олег Митин.
В больнице гордятся своими кадрами — у нас работают неравнодушные к чужой беде люди, которые каждый день спасают жизниОлег Митин.
Многих врачей Коломенской центральной больницы отметили федеральными и региональными наградами.
«Сохранение здоровья пациентов, качественная и своевременная медицинская помощь — главные задачи коллектива», — отметил Олег Митин.