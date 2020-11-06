Подмосковным больницам передали еще 50 отремонтированных машин скорой помощи

Компания поддерживает Московскую областную станцию скорой помощи. Она передала уже вторую партию обновленных машин. Столько же отремонтировали за весну и лето 2020 года.

После восстановления всех автомобилей в сервисных центрах их направили больницам и подстанциям скорой помощи Щелкова, Чехова, Наро-Фоминска, Солнечногорска, а также других округов.

Транспорт врачей комплексно преобразили. Например у каждой машины восстановили кузов, покраску, оклейку пленкой. Кроме того, выполнили полную диагностику.

Так, при необходимости в порядок привели тормозные системы, ходовые части, трансмиссии, двигатели, коробки переключения передач, электрику. Восстановили элементы салона и проверили работу сигналов.

Также в Мострансавто подчеркнули, что компания готова помочь больницам дополнительно, взяв до конца года на ремонт новый поток машин.

Ранее для станции скорой помощи Подмосковья закупили еще 28 новейших машин для экстренных выездов, а весной и летом — 23 реанимобиля.