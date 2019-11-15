Больница Жуковского обновила медоборудование. Теперь пройти обследование можно быстрее и проще

В городскую клиническую больницу Жуковского уже поступило 75 единиц нового медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Главный врач городской клинической больницы Лилия Бусыгина рассказала, что часть оборудования уже функционирует, в частности, работает лапароскопическая стойка, рентгеновский передвижной аппарат и новый аппарат для искусственной вентиляции легких.

Помимо этого, в городской больнице Жуковского появилась стоматологическая установка, аппараты для мойки эндоскопов, ультразвуковые, электроэнцефалографические аппараты и другое оборудование. Новая техника обладает улучшенными показателями и открывает медикам гораздо больше возможностей для лечения пациентов.

Порядка 170 аппаратов УЗИ появилось в больницах Подмосковья в этом году Подробнее

И.о. министра здравоохранения Екатерина Огнева уточнила, что только за последний месяц подмосковные медорганизации получили 18 аппаратов УЗИ, что позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными и качественными.

Всего с начала года, по словам Огневой, в медицинские организации Подмосковья поставили 168 стационарных и передвижных аппаратов ультразвуковой диагностики. В Жуковском появилось два новых аппарата.

«Лапароскопическую стойку для малоинвазивных операций мы ждали с 2008 года. Для всего отделения это настоящий праздник, — рассказала старшая операционная сестра Любовь Бутенко. — Отныне мы сможем проводить операции на органах малого таза с меньшей травматичностью, и восстановительный период у пациентов будет протекать гораздо легче и быстрее».

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Заведующий травматологическим отделением Лаша Данелия, в свою очередь, отметил, что теперь у врачей в распоряжении есть электронно-оптический преобразователь, который позволяет в онлайн-режиме сделать рентгеновский снимок кости. «Благодаря ему, мы интраоперационно (во время операции — прим. ред.) можем выполнить репозицию кости (сопоставление фрагментов кости после перелома — прим. ред.), положить пластины, провести винты. Это настоящий шаг вперед для нашей больницы», — сделал акцент заведующий травмотологическим отделением.

Пациенты больницы отмечают, что качество медицинского обслуживания в больнице улучшилось. «Так получилось, что я лечусь уже несколько лет. Проходить обследование на современном оборудовании гораздо проще и занимает меньше времени. Насчет обстановки могу сказать, что в отделении, где я прохожу лечение, очень уютно: мягкие кресла, диван, аквариумы. Все эти детали очень важны для выздоровления больных», — поделилась своими впечатлениями пациентка ГКБ Виктория Животягина.

Источник фото: телеканал «360»

В 2020 году в больницу Жуковского планируется поставить еще больше новой техники, а также провести капитальный ремонт всего здания.

Глава городского округа Юрий Прохоров уверен, что закупка нового оборудования выводит медицину на более высокий уровень. Он напомнил, что ранее в больницу Жуковского поступили высокоточный томограф и ангиограф, и поблагодарил Министерство здравоохранения Московской области и губернатора за поддержку городского округа.

«Хочу добавить, что в последние годы упор также был сделан на ремонт наших медицинских учреждений. Мы отремонтировали станцию скорой помощи, несколько отделений, фасад роддома. В прошлом году после ремонта открылось приемное отделение, появилось онкологическое отделение, создано отделение ультразвуковой диагностики. В 2020 году планируется приступить к комплексному капитальному ремонту главного корпуса ГКБ», — заключил Юрий Прохоров.