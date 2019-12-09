Точная диагностика и быстрая реабилитация. Больница в Жуковском вышла на уровень федеральных клиник

Больница в Жуковском — одна из старейших в Подмосковье. Сегодня она вышла на уровень федеральных клиник. МРТ, КТ, операции через проколы и эндопротезирование — все это позволяет медучреждению оказывать необходимую помощь пациентам.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из старейших подмосковных больниц поставила на поток операции, после которых не требуется длительное восстановление. Речь не об удалении аппендицитов. Пациенты встают на ноги практически сразу после замены суставов, установки кардиостимуляторов и избавления от опухолей.

В медучреждении ежедневно делают около 30 плановых операций.

На базе больницы функционирует региональный сосудистый центр. Там делают по несколько экстренных операций на сердце за день.

Один из пациентов центра перенес инфаркт, но находится в сознании. Он даже может посмотреть, как по сосудам двигают стенд — устройство, которое поможет работе сердца. Одновременно изображения с операционной транслируются и для анестезиолога — в отдельный кабинет.

«Врач-анестезиолог смотрит кардиограмму, которая показывает пульс, частоту сердечных сокращений, давление, и мы следим, где и какая стенка повреждена», — объяснила Лилия Бусыгина, главный врач клинической больницы в Жуковском.

Источник фото: телеканал «360»

Новое оборудование позволило прооперировать за год почти тысячу таких пациентов.

На потоке в городской больнице и установка кардиостимуляторов — однокамерных и двухкамерных. Местные врачи и техника на многое способны.

Новинки экономят время не только медиков. Здесь практически не делают полостных операций, которые требуют долгого восстановления. Чтобы удалить камни почек или опухоль, врачам теперь достаточно прокола.

Переломы костей местные врачи лечат без гипса. Игорю Багаеву вживили титановую пластину в ладонь — последствия сложного перелома. Но гипса нет, и не будет. Рука уже шевелится.

«Операция была три дня назад. Третий день, а уже снимается воспаление, движения. Будет еще оказана помощь в лечебной физкультуре здесь же, в больнице», — отметил Игорь Багаев, пациент клинической больницы в Жуковском.

Для реабилитации пациентов в будущем, скорее всего, создадут целое отделение. Часть оборудования для него есть. Люди после инсультов с помощью тренажеров здесь заново учатся ходить и не только.

Источник фото: телеканал «360»

«Инсульт. Первые два дня я вообще писать не мог. Откровенно говоря, то есть когда заполнял на МРТ анкету — печатными буквами. Персоналу пятерка с плюсом», — рассказал Анатолий Будашов, пациент клинической больницы в Жуковском.

В больнице впервые за три года количество тех, кто пришел работать, превысило количество уволившихся. Здесь 127 новых врачей и почти столько же медицинских сестер, плюс, новые санитарки.

«У нас всего одна ставка участкового врача-педиатра осталась. Во взрослой поликлинике приняли 11 терапевтов. Это большое достижение, потому что пациент должен сразу попасть на прием», — уточнила Лилия Бусыгина, главный врач клинической больницы в Жуковском.

Больница за год приняла рекордную 21 тысячу пациентов. Количество не сказалось на качестве. Главврач общается с пациентами и после окончания рабочего дня.

Лилия Бусыгина спасала заложников теракта на мюзикле «Норд-Ост», когда работала в столичной клинике. Здесь она только полтора года. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы все кардинально изменилось.

Источник фото: телеканал «360»

«С ее появлением, у нас стало все по-другому. Без опоздания принимают нас. Чутко обо всем расспрашивают. А чистота везде у всех врачей», — поделилась впечатлениями Мария Белова, пациент клинической больницы в Жуковском.

В следующем году поводов для благодарности будет еще больше. В больнице снова появится новое оборудование. Аппараты УЗИ, газовые анализаторы крови для первичной диагностики и новые стойки для проведения операций через проколы.