Подмосковье 21 марта 2023, 11:46 Больница в Зарайске получила новое оборудование для операций

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Число малоинвазивных операций увеличат в Зарайске благодаря новому видеоэндохирургическому комплексу. С его помощью врачи смогут проводить вмешательства через небольшие проколы.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров, при помощи нового оборудования будут проводить лапароскопию в области гинекологии, а также вмешательства в области живота.

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«Новое оборудование позволяет проводить операции при помощи проколов вместо разреза брюшной полости. Это гораздо менее травматичный способ проведения операций, при котором пациенты уже на следующий день после вмешательства могут самостоятельно вставать и принимать пищу», — сказал он.

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Технику закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Его стоимость превысила 18 миллионов рублей. Операции с ее помощью начнут проводить на этой неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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