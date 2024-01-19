Подмосковье 19 января 2024, 17:29 Больница в Видном получила новый аппарат МРТ Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Новый магнитно-резонансный томограф начал работу в Видновской клинической больнице. Это второй аппарат МРТ в медицинском учреждении, первый расположен в стационаре.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова указала, что на территории региона продолжается оснащение медицинских организаций новым современным оборудованием.

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«Это важно для проведения качественной диагностики и обнаружения различных патологий на ранней стадии. На закупку и установку томографа в Видном было направлено порядка 100 млн рублей», — сообщила Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что за три минувших года в больницы Подмосковья поставили 10 аппаратов МРТ на сумму почти в 900 миллионов рублей.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Благодаря современному аппарату пациенты смогут проходить диагностику органов брюшной полости и малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга.

«Событие позитивное. Не нужно быть медиком, чтобы понимать, что столь высокотехнологичный метод исследования позволит на ранней стадии выявлять различные болезни, станет хорошим подспорьем врачам в точной диагностике различных недугов или травм», — поделилась впечатлениями жительница Видного Татьяна Акимова.

Закупка нового оборудования на территории региона ведется по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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