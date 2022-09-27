Больница в Видном получила новое оборудование для сложных операций | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 13:56 Поделиться Telegram

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Viber Больница в Видном получила новое оборудование для сложных операций

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Больницы Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева продолжают снабжать новым самым современным оборудованием. Программа не обошла стороной и Видновскую больницу. Там в операционный блок поступили новые аппараты — это артроскопическая стойка и рентгенпрозрачные ортопедические столы.

Артроскопическая стойка дает возможность хирургам проводить сложные операции на суставах, которые осуществляются через микроразрезы. Ортопедические столы нужны для того, чтобы проводить операции под рентген-контролем. Они способны обеспечить качественную визуализацию участков костей, сосудистой системы, внутренних органов и тканей пациентов.

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«Для того, чтобы медицинская помощь была качественной и доступной для пациентов, необходимо современное оборудование. Новая медтехника стоимостью почти 12 миллионов рублей позволит расширить спектр проводимых операционных вмешательств на суставах», — сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Новое оборудование уже установили в Видновской больнице, его начали применять врачи в своей ежедневной практике.

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