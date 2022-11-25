Подмосковье 25 ноября 2022, 17:52 Больница в Видном получила флюорограф и новые аппараты для рентгенов

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В районной клинической больнице в Видном заработали два новых рентген-аппарата и флюорограф. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она уточнила, что медтехнику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

«Новые цифровые аппараты установлены взамен устаревшей аналоговой техники. Все они — отечественного производства. Преимущества цифровой флюорографии и рентгена при диагностике — это получение максимально точного и четкого изображения в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента», — сказала Светлана Стригункова.

Зампред добавила, что на ремонт кабинетов и закупку аппаратов было направлено почти 50 миллионов рублей.

Современная цифровая техника позволяет быстро и точно проводить исследования и распознавать заболевания на самых ранних стадиях, отметил главный врач видновской больницы Бутай Бутаев.

«Рентген-аппарат и флюорограф в поликлинике уже используется при обследовании пациентов, а рентген в стационаре в настоящее время работает в тестовом режиме», — рассказал главный врач больницы Бутай Бутаев.

На рентгеновских аппаратах будут проводить порядка 25 исследований в смену, а на флюорографическом — около 50.

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