Подмосковье 16 января 2023, 17:27 Больница в Талдоме получила новое оборудование для ЭЭГ

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В Талдомскую больницу поступило шесть новых аппаратов для проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ). Медтехнику установили в отделении стационара и в поликлиниках.

Оборудование закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

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Электроэнцефалографию применяют для исследования состояния мозга человека и его активности, этот метод диагностики помогает обнаружить распространение патологических процессов.

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«В целях улучшения качества оказываемой медицинской помощи жителям округа в Талдомскую больницу продолжает поступать современное медицинское оборудование. Это позволяет совершенствовать методы диагностики, улучшается доступность исследований», — рассказал главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.

Главврач добавил, что в 2022 году больница получила новые электроэнцефалографы, кислородные концентраторы, кольпоскоп, риноскоп и автомобиль для неотложной службы поликлиники.

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