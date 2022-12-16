Подмосковье 16 декабря 2022, 14:32 Больница в Ступине получила новый аппарат для рентгенов

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Отечественная техника для получения снимков рентгена приступила к работе в Ступинской областной клинической больнице на улице Чайковского. Аппарат позволит снизить лучевую нагрузку на пациента и при этом получать более четкие изображения.

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«Техника позволит сделать диагностику более качественной и доступной для пациентов. На ремонт кабинета и установку оборудования было направлено более 23 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пропускная способность аппарата — 130 человек в сутки. Изображения будут автоматически сохраняться в памяти устройства, а результат исследования пациенту направят в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Местные жители уже успели оценить преимущества новой техники.

«Больше не нужно приходить с дисками или повторно обращаться за своим результатом, все это доступно онлайн. К тому же в кабинете стало чисто и аккуратно», — отметила пациентка Алена Зиборова.

С начала года в Ступинскую ОКБ закуплено четыре единицы тяжелого оборудования: два аппарата для рентгена, маммограф и флюорограф.

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