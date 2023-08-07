Подмосковье 07 августа 2023, 16:03 Больница в Солнечногорске получила новое оборудование для удаления опухолей Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Солнечногорская областная больница получила новое оборудование для отделения нейрохирургии. Новый ультразвуковой деструктор предназначен для удаления опухолей. Его работу опробуют в ближайшее время.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Новый аппарат будут использовать для щадящего разрушения опухолевых тканей и их бескровного удаления. Применять ультразвуковой деструктор планируется во время операций на головном и спинном мозге.

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«При поддержке губернатора Подмосковья продолжаем оснащать медучреждения нашего муниципалитета современным и высокотехнологичным оборудованием. На сегодняшний день в Солнечногорскую областную больницу и ее подразделения поступило 124 единицы техники», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что новое медоборудование позволяет улучшить качество диагностики, лечения и наблюдения за пациентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что врачи региона получили еще 31 жилищный сертификат.

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