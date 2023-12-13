Подмосковье 13 декабря 2023, 12:30 Больница в Сергиевом Посаде получила аппарат для дробления камней в почках Минздрав МО

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Новое медицинское оборудование стоимостью 45 миллионов рублей поступило в Сергиево-Посадскую больницу. Бесконтактный липтотриптер с визуализацией позволит дробить камни в почках без операции.

«В нашу больницу практически ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной тому может быть мочекаменная болезнь и отхождение камней, которые „застревают“ в разных участках мочевыводящих путей. Это довольно болезненное состояние», — рассказал главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.

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Раньше больных лечили лекарствами или проводили им контактную литотрипсию — когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь врачи смогут дробить образования в почках с помощью ультразвука. Это бесконтактный путь, который не требует проникновения в мягкие ткани.

После процедуры мельчайшие частички камней выводятся естественным путем. Аппарат уже начал работать в операционном блоке стационара.

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