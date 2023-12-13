13 декабря 2023, 12:30
Больница в Сергиевом Посаде получила аппарат для дробления камней в почках
Новое медицинское оборудование стоимостью 45 миллионов рублей поступило в Сергиево-Посадскую больницу. Бесконтактный липтотриптер с визуализацией позволит дробить камни в почках без операции.
«В нашу больницу практически ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной тому может быть мочекаменная болезнь и отхождение камней, которые „застревают“ в разных участках мочевыводящих путей. Это довольно болезненное состояние», — рассказал главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
Реклама
Раньше больных лечили лекарствами или проводили им контактную литотрипсию — когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь врачи смогут дробить образования в почках с помощью ультразвука. Это бесконтактный путь, который не требует проникновения в мягкие ткани.
После процедуры мельчайшие частички камней выводятся естественным путем. Аппарат уже начал работать в операционном блоке стационара.
Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Больницы
Сергиев Посад
Реклама
Реклама