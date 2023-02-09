Подмосковье 09 февраля 2023, 15:01 Больница в Щелкове организовала бесплатную «Школу здоровья» для пенсионеров

Читать 360tv в

Сотрудники «Центра здоровья» городской больницы Щелкова провели профилактические обследования для пожилых людей. В акции поучаствовали 43 пенсионера.

Реклама

Медсестры измерили желающим сахар в крови, артериальное давление и дали необходимые рекомендации.

«Раз в месяц бригада сотрудников во главе с врачом приезжают к нам, и специалисты делают экспресс-анализы пожилым людям», — рассказала заведующая отделением «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Королевский» Галина Саакян.

Также заведующая «Центра здоровья» прочитала пришедшим лекцию на тему сохранения здоровья зубов. Она напомнила об осторожности во время гололеда и действиях при ушибе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».