Подмосковье 20 декабря 2022, 13:01 Больница в Пушкино получила новый передвижной ФАП

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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт для работы в отдаленных селах и деревнях округа поступил в распоряжение областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино. Медицинскую помощь рядом с домом смогут получать около 100 тысяч жителей.

Оборудование приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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«Новый передвижной пункт в Пушкино оснащен необходимым оборудованием. На его приобретение было выделено порядка 15 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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После того как вся необходимая документация будет оформлена, мобильная поликлиника начнет работу. График выездов будет опубликован на сайте Пушкинской больницы и в социальных сетях.

«Около 100 тысяч жителей нашего округа живут в небольших населенных пунктах. Новый передвижной ФАП позволит медикам выезжать уже в составе колонны, вместе с мобильным маммографом», — рассказал главный врач больницы Владимир Мануйлов.

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