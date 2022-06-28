Больница в Пушкино получила аппарат для обследования глазного дна у младенцев

В отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Московской областной больницы им. проф. Розанова В.Н. поступил бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии. Н поможет тщательно и безболезненно обследовать глазное дно у младенцев. Можно будет заранее выявить некоторые патологии, которым требуется своевременное лечение.

Например, одна из патологий — ретинопатия — чаще всего встречается у недоношенных детей. Чем меньше масса тела, с которой родился маленький ребенок, тем вероятнее у него может появиться такое заболевание. Крайне важно выявить его вовремя, чтобы назначить малышу своевременные обследования и все необходимое лечение. В противном случае последствия могут быть самыми плачевными.

«Здесь важно провести офтальмологический скрининг, чтобы вовремя выявить патологию и направить малыша для наблюдения и лечения. Иначе может быть ее отслойка и слепота». — уточняет заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Московской областной больницы им. проф. Розанова В. Н. Оксана Бокова.

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