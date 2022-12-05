Подмосковье 05 декабря 2022, 16:08 Больница в Одинцове получила новое оборудование для реабилитации пациентов

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Отделение восстановительной медицины и реабилитации больницы Одинцова получило экзоскелет. Новое оборудование было закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что стоимость техники составила более семи миллионов рублей. Экзоскелет будут использовать для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы. Он обладает удобным управлением, а через специальный планшет можно ввести индивидуальные данные — длину стопы, ширину таза, обхват голени и другие. Это позволит разработать программу для каждого пациента. Экзоскелет дает возможность выполнять движения с правильной нагрузкой, благодаря чему восстановление проходит быстрее.

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«Мы продолжаем оснащать больницы высокотехнологичным реабилитационным оборудованием, потому что от качества реабилитации зависит дальнейшая жизнь пациента», — сказала Стригункова.

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Сотрудники больницы Одинцова проходят обучение для работы с новым оборудованием. После этого пациенты смогут пройти реабилитацию на нем по направлению лечащего врача.