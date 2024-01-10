Подмосковье 10 января 2024, 15:26 Больница в Ногинске получила новый операционный микроскоп Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Ногинской больнице появился новый операционный микроскоп. С его помощью во время операции можно оценить артериальный кровоток.

Благодаря операционному микроскопу появилась возможность проводить сложнейшие нейрохирургические операции. Во время операции медики могут наблюдать за процессом в мельчайших подробностях. Так, нейрохирург видит контрастированные сосуды мозга, получая информацию об их проходимости.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Микроскоп оснащен интегрированной видеокамерой высокого разрешения. Новое оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Напомним, в 2024 году заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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