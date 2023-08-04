Подмосковье 04 августа 2023, 10:46 Больница в Мытищах получила новое медицинское оборудование пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Мытищинская городская клиническая больница получила новые спирографы и электрокардиографы. Пройти обследование на современном оборудовании можно будет в поликлиниках № 6 и № 7.

Новые спирографы установили в поликлинике № 6 в Пироговском и в поликлинике № 7 в деревне Сухарево, а обследование на электрокардиографах уже прошли более 200 пациентов.

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«Мы заменили морально устаревшее оборудование на новое, современное. Таким образом, обеспечили доступность качественной диагностики сердечно-сосудистой системы», — рассказала главный врач Мытищинской городской клинической больницы Ольга Мисюкевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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