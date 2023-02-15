Подмосковье 15 февраля 2023, 12:37 Больница в Лотошине получила 26 новых медицинских аппаратов за год

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В 2022 году в Лотошинскую больницу поступило 26 единиц легкой медтехники. Всего за год подмосковные больницы получили почти шесть тысяч аппаратов на сумму более 11 миллиардов рублей. В том числе в медорганизации поставили более 200 единиц техники для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Медицинские организации Московской области продолжают получать современное оборудование, которое позволяет проводить диагностику, малоинвазивные операции и совершать ряд других исследований.

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«В Подмосковье проводится масштабная работа по оснащению учреждений здравоохранения современной медицинской техникой. Чтобы жители региона могли получать качественную медицинскую помощь на всех этапах — от диагностики до реабилитации», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В прошлом году в Подмосковье также стартовала трехлетняя программа по замене устаревших тяжелых аппаратов на современные. Таким образом, к 2024 году в Подмосковье заменят все аналоговые рентген-аппараты, маммографы и флюорографы на цифровые. Всего обновят 279 единиц техники.

Новое медоборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

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