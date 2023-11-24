Подмосковье 24 ноября 2023, 16:43 Больница в Лобне получила новое оборудование для функциональной диагностики Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новое оборудование для функциональной диагностики получила Лобненская больница. Это носимый электрокардиостимулятор, электрокардиограф, неврофизиологическая система EMS, а также неврологический полиграфический комплекс для детской поликлиники.

Всего больницы региона с начала года получили более 300 единиц оборудования для функциональной диагностики. В том числе аппараты ЭКГ, вольтеровского мониторирования сердечного ритма, аудиометры, электроэнцефалографы и многое другое.

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Напомним, пройти необходимые обследования в Лобне можно по полису ОМС бесплатно. При наличии медицинских показаний лечащий врач направит пациента на диагностику. Записаться на прием можно в регистратуре, через инфомат в поликлинике или по номеру 122.

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