Подмосковье 17 августа 2023, 14:57 Больница в Люберцах получила новые роботизированные тренажеры для реабилитации Люберецкая областная больница, Наталья Лымарь

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Новые роботизированные тренажеры для реабилитации поступили в больницу Люберец. Они помогают восстановиться после серьезных травм и нарушений в работе опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, аппарат позволяет активизировать внутренние резервы организма и разработать суставы. По словам заведующей отделением реабилитации больницы Варвары Бариновой, врач задает время работы и амплитуду движения на тренажере при помощи специального пульта управления. После этого робот самостоятельно работает с заданным участком опорно-двигательного аппарата.

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«Во время таких тренировок улучшается кровоснабжение, координация, увеличивается объем движений, растягиваются связки. Все это позволяет преодолеть мышечную слабость и ограничение подвижности сустава», — сказала она.

Пройти реабилитацию в больнице Люберец можно по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний. Сделать это можно бесплатно по полису ОМС.

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