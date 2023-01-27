Подмосковье 27 января 2023, 13:51 Больница в Люберцах получила 240 аппаратов для лечения и диагностики за год

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Больница Люберец получила 240 единиц медоборудования в 2022 году. Это маммографы, аппараты для рентгена и УЗИ, МРТ и другая техника. На это потратили свыше 650 миллионов рублей.

Как рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, современное оборудование необходимо для качественной и доступной диагностики.

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«В прошлом году в Люберецкую больницу мы поставили 240 единиц медицинской техники на сумму свыше 650 миллионов рублей», — рассказала она.

Благодаря технике на базе больницы открыли первый в регионе маммологичсекий центр, где врачи могут взять забор материала сразу после обнаружения опухоли. Пройти обследование и получить консультацию в центре можно за один день.

Главный врач больницы Дмитрий Семенцов рассказал, что стационары также получили шесть эндохирургических комплексов. Это позволило увеличить число малоинвазивных операций на 25%.

«Такие вмешательства проводятся через небольшие проколы, что значительно снижает риски осложнений и сокращает период восстановление пациента»», — объяснил он.

К открытию также готовится новый ангиографический комплекс, который будут использовать для помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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