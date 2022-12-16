Подмосковье 16 декабря 2022, 10:31 Больница в Котельниках получила новый маммограф

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Маммограф появился в городской поликлинике Котельников во 2-м Покровском проезде. Оборудование стоимостью почти 16 миллионов рублей уже приступило к работе.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье меняют устаревшую медтехнику на современное цифровое оборудование. Новый маммограф обеспечивает высокое качество изображения и низкую лучевую нагрузку. Приглашаем женщин на обследования», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на прием можно на Госуслугах или по номеру телефона 122. Жительницам Подмосковья старше 40 лет, которые не проходили исследование более двух лет, доступна самозапись на маммографическое исследование.

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