Подмосковье 13 февраля 2023, 17:19 Больница в Коломне получила новый ангиограф для диагностики заболеваний сосудов Публичное достояние

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Ангиограф нового поколения поступил в Региональный сосудистый центр Коломенской больницы. Аппарат стоимостью более 90 миллионов рублей введут в эксплуатацию сразу после окончания капремонта корпуса, где находится центр. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«Ангиографическая система необходима для диагностики и оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для проведения экстренных и плановых вмешательств. С начала прошлого года мы установили в подмосковных больницах пять ангиографических систем», — сообщила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

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Она добавила, что в ближайшее время в Подмосковье введут в работу еще две таких системы — они появятся в больницах в Жуковском и Люберцах.

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«Благодаря поддержке региона в Региональном сосудистом центре, расположенном в Коломенской областной больнице, теперь два ангиографа, что полностью исключает ожидание пациентами необходимых диагностических исследований и оперативных вмешательств», — сказал главврач Коломенской больницы Олег Митин.

В пресс-службе напомнили, что медоборудование было закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

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