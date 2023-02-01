Подмосковье 01 февраля 2023, 18:27 Больница в Клину вошла в топ-10 лучших медучреждений в Московской области

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Областная больница в Клину вошла в десятку лучших медучреждений Подмосковья по качеству обслуживания пациентов и доступной среде. Такую оценку дали эксперты из Министерства здравоохранения Московской области.

«Также к нам приезжал независимый эксперт общественного „Народного фронта“, который наглядно убедился в качестве обслуживания населения и работе клинских медицинских учреждений», — отметила главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская.

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Клинская областная больница включает в себя все медицинские учреждения городского округа. Основными критериями оценки были: доступная среда, информированность пациентов в медорганизациях, скорость попадания на прием к врачу и качество оказания помощи. Ежедневно каждая поликлиника обслуживает около тысячи пациентов.

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