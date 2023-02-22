Подмосковье 22 февраля 2023, 12:36 Больница в Клину получила новые аппараты для рентгена

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Клинскоая областная больница получила два новых аппарата для рентгена. Ими заменили устаревшее оборудование.

Технику установили в детском стационаре и во взрослой поликлинике № 1.

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«С начала прошлого года в подмосковных стационарах и поликлиниках заменены 43 единицы такого оборудования: рентген-аппараты, маммографы и флюорографы. На эти цели было направлено 744 миллиона рублей», — сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Оба аппарата отечественного производства. При использовании пациенты и врачи получают минимальную лучевую нагрузку. На их закупку и ремонт кабинетов потратили более 40 миллионов рублей.

Обследования на новом оборудовании проводят бесплатно, по полису ОМС. Записаться на прием можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг или инфомат в поликлинике.

Медицинские аппараты заменили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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