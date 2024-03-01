Подмосковье 01 марта 2024, 13:11 Больница в Истре получила лицензию на выполнение высокотехнологичных операций Автор фото: Светлана Борщева

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В Истринской клинической больнице теперь проводят высокотехнологичные операции по направлениям гинекология и травматология. Медучреждение получило соответствующую лицензию благодаря наличию оборудования и высокого уровня врачей.

«Наши травматологи-ортопеды и гинекологи обладают навыком выполнения высокотехнологичных операций и уже более года выполняют их на нашей базе. Тариф на оказание высокотехнологичных услуг выше, и мы можем использовать более качественные расходные материалы. Повышение тарифа позволяет нам говорить о дальнейшем развитии и приобретать другое оборудование, чтобы совершенствовать оказание помощи. И, конечно, для выполнения целого ряда операций нашим жителям не придется выезжать за пределы Истринского округа», — рассказала главный врач Истринской клинической больницы Наталья Шокова.

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В ближайшее время больница также планирует получить лицензию на высокотехнологичные операции по хирургии и санитарно-эпидемиологическое заключение для урологической службы.

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