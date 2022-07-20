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    20 июля 2022, 16:52

    Больница в Химках получила новый аппарат для проведения операций без разреза

    Анастасия Аброськина

    Современный рентген-аппарат С-дуга появился в больнице в Химках. На это выделили 7,7 миллиона рублей.

    Больница в Химках получила новый аппарат для проведения операций без разреза | Изображение 1

    Современный аппарат закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, новое оборудование отечественного производства.

    В этом учреждении уже четыре единицы такой техники

    Светлана Стригункова.

    Аппарат применят для малоинвазивных операций. Это вид хирургии с низкой степенью травматичности.

    Больница в Химках получила новый аппарат для проведения операций без разреза | Изображение 2

    «Новое оборудование позволяет нам выполнять большое количество вмешательств без разреза, то есть пациенту не наносится операционная травма», — объяснил заместитель главного врача по хирургии Георгий Варич.

    По его словам, аппарат можно использовать для сосудистых, ортопедических, урологических и других операций, а также в детской хирургии и нейрохирургии.