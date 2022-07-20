Больница в Химках получила новый аппарат для проведения операций без разреза
Современный рентген-аппарат С-дуга появился в больнице в Химках. На это выделили 7,7 миллиона рублей.
Современный аппарат закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, новое оборудование отечественного производства.
В этом учреждении уже четыре единицы такой техники
Светлана Стригункова.
Аппарат применят для малоинвазивных операций. Это вид хирургии с низкой степенью травматичности.
«Новое оборудование позволяет нам выполнять большое количество вмешательств без разреза, то есть пациенту не наносится операционная травма», — объяснил заместитель главного врача по хирургии Георгий Варич.
По его словам, аппарат можно использовать для сосудистых, ортопедических, урологических и других операций, а также в детской хирургии и нейрохирургии.