Подмосковье 26 марта 2024, 17:51 Больница в Электростали получила передвижной рентген-аппарат С-дуга Пресс-служба администрации города или района

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Новое медицинское оборудование поступило в травматологическое отделение больницы в Электростали. Это уникальный передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, который предназначен для использования в операционных.

«Такое оборудование позволит нам выполнять более сложные малоинвазивные операции. К примеру, сегодня мы провели операцию на внутрисуставном переломе плечевой кости под контролем этого электронно-оптического преобразователя. Обычным способом такое вмешательство осуществить сложно», — рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Андрей Мелешкин.

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