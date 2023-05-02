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Подмосковье

02 мая 2023, 15:31

Больница в Электростали получила новый аппарат для КТ

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Аппарат компьютерной томографии ввели в эксплуатацию в Электростальской больнице. Он установлен в стационаре взамен старого оборудования.

«С начала года в Подмосковье ввели в работу четыре аппарата компьютерной томографии на общую сумму 282 миллиона рублей. Один из них будет работать в Электростали», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В каждую смену планируется выполнять до 36 исследований на аппарате. Направление выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

«Компьютерная томография позволяет получить объемное изображение органа, в отличие от рентгеновского снимка. Благодаря этому врачи могут выявить различные заболевания на ранней стадии, в том числе онкологические», — рассказал главный врач Электростальской больницы Сергей Багин.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Здравоохранение

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