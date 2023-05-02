Подмосковье 02 мая 2023, 15:31 Больница в Электростали получила новый аппарат для КТ Пресс-служба Минздрава МО

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Аппарат компьютерной томографии ввели в эксплуатацию в Электростальской больнице. Он установлен в стационаре взамен старого оборудования.

«С начала года в Подмосковье ввели в работу четыре аппарата компьютерной томографии на общую сумму 282 миллиона рублей. Один из них будет работать в Электростали», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.