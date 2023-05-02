02 мая 2023, 15:31
Больница в Электростали получила новый аппарат для КТ
Аппарат компьютерной томографии ввели в эксплуатацию в Электростальской больнице. Он установлен в стационаре взамен старого оборудования.
«С начала года в Подмосковье ввели в работу четыре аппарата компьютерной томографии на общую сумму 282 миллиона рублей. Один из них будет работать в Электростали», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.В каждую смену планируется выполнять до 36 исследований на аппарате. Направление выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. «Компьютерная томография позволяет получить объемное изображение органа, в отличие от рентгеновского снимка. Благодаря этому врачи могут выявить различные заболевания на ранней стадии, в том числе онкологические», — рассказал главный врач Электростальской больницы Сергей Багин. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Здравоохранение
Медицина
Реклама
Реклама